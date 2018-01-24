الغزالي حرب: 25 يناير انتفاضة وليست ثورة

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قال أسامة الغزالي حرب إن الثورة تعني تغييرا جذريا وسريعا وشاملا للنظام السياسي وهذا الوصف لا ينطبق على ما حدث يوم 25 من يناير لعام 2011.

وقال الغزالي خلال استضافته في برنامج “هنا العاصمة” الذي يتم تقديمه من قبل الإعلامية المصرية لميس الحديدي على قناة “سي بي سي” الفضائية المصرية “ما أقوله هو أن حدث في 25 يناير لا يتميز بهذه الخصائص، والتعريف الدقيق لما حدث هو وصف انتفاضة”.

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قال الغزالي: “علميا لا ينطبق وصف الثورة على ما حدث في يناير، موضحا أنه لا شك في وجود سلبيات لما حدث، من أهمها أنه لم يكن هناك قيادة واضحة، وكان الامر يتم بشكل عفوي تقريبا”.

وقال أيضا خلال تصريحه “إن الدروس المستفادة من الثورة هي بناء نظام ديمقراطى مستقر وليس نظاما هشا”، وأضاف “آمل أن تعود النخبة السياسية المصرية الى الحياة السياسية”.

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