الهيئة الوطنية للانتخابات تفحص أوراق ترشح الرئيس السيسي

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بدأت لجنة تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسة تحت رئاسة المستشار علاء فؤاد بمقر الهيئة بمراجعة وفحص الأوراق المقدمة من قبل الحملة الانتخابية للرئيس السيسي لترشحه مدة رئاسية ثانية، كما تقوم اللجنة بفحص ومراجعة التوكيلات المقدمة من الحملة والمستندات الأخرى الخاصة بالترشح.

لحظة وصول صناديق توكيلات المواطنين لترشيح الرئيس السيسي.

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قامت اليوم الأربعاء الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم أوراق ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقد وصل إلى مقر الهيئة سيارات محملة بصناديق توكيلات تأييد المواطنين لترشيح الرئيس السيسي لرئاسة الجمهورية لفترة ثانية محاطة بأجواء أمنية مشددة لمقر الهيئة.

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