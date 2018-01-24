الرئيس عبد الفتاح السيسي يخضع للكشف الطبي لإستكمال اجراءات الترشح

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خضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعمل الكشوفات اللازمة وذلك لتقديم الأوراق الخاصة للترشح لرئاسة الجمهورية، والتي من المقرر أن تبدأ في شهر مارس 2018، وقد أعلنت القوات المسلحة بالأمس عن إتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال “سامي عنان”، والذي أعلن منذ بضعة أيام عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية لهذا العام، وذلك لأنه ارتكب عدة مخالفات يعاقب عليها القانون.

كما أكد المتحدث الرسمي بإسم القوات المسلحة المصرية، أن مصر فى الآونة الأخيرة شهدت حرباً شرسة ضد الإرهاب، واستشهد الكثير من رجال الأمن والجيش، وقام الجيش المصري بدوره للتصدي لمثل هذه العمليات الإرهابية، ويأتي دور الجيش المصري هنا أيضاً للتصدي لأي فرد يريد الوصول إلى رئاسة الجمهورية لغرض غير مشروع، وأن القوات المسلحة المصرية لم تتنازل عن أي خطأ ارتكبه “عنان” في الفترة السابقة.

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