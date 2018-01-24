الوطنية للانتخابات تعلن البدء في حصر توكيلات السيسي

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قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الأوراق الخاصة بالترشح إلى الانتخابات الرئاسية، في خامس يوم منذ فتح باب الترشح، وكان فى استقباله في مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، عدد من أعضاء الحملة الإنتخابية للرئيس، والمحامي “بهاء أبو شقة” بصفته الممثل القانوني للحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وقام الأعضاء بحمل الصناديق التي تحتوي على نماذج التأييدات التي قامت الحملة بجمعها، في 20 من شهر يناير الحالي.

كما قامت اللجنة التنفيذية، بحصر التوكيلات المقدمة، وأيضاً فرز التزكيات التي قدمها أعضاء مجلس النواب، وقد أعلنت الهيئة الانتخابية فى وقت سابق عن إجمالي التوكيلات التى تم تسجيلها في جميع محافظات الجمهورية، والتي بلغ عددها 917 ألف توكيل، لترشيح 23 مرشح رئاسي.

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ومن المقرر أن تقوم الهيئة بعقد مؤتمر صحفي حتى تعلن عن عدد التوكيلات التي حصل عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، سوف تعلن الهيئة عن قائمة المترشحين وأيضاً أعداد المؤيدين لكل مرشح في الجريدة الرسمية يومي 30،31 من شهر يناير الحالي.

كما أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار “محمود الشريف”، أن الهيئة حتى الآن ليس لديها عدد نهائي للتوكيلات المجموعة والتي تقدم بها “أبو شقة” بالنيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن الهيئة تقوم بفحص الأعداد، والتأكد من استيفاء المستندات المرفقة بالتوكيلات.

وقام المحامي “أبو شقة” بتحرير طلب ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات، كوكيلاً عنه، وقدم أيضاً صورة بطاقة تحقيق الشخصية للرئيس السيسي، وإرفاق شهادة ميلاده ، وأيضاً صورة المؤهل الدراسي الحاصل عليه، وإقرار من الرئيس يفيد أنه مصري من أب وأم مصريين، وإقرار يفيد أنه لم يصدر ضده أي أحكام قضائية، أو ارتكابه جرائم مخلة بالشرف، وأيضاً نتائج الكشف الطبي والذي تصدره الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، كما قام “أبو شقة” بتسديد مبلغ 20 ألف جنيه، في خزينة الهيئة الوطنية للانتخابات كتأمين، وأيضاً إرفاق بيان محل الذي يتم إخطار الرئيس بالأمور المتعلقة بأعمال الهيئة.

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