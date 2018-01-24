بالفيديو.. خالد علي يعلن انسحابه من السباق الرئاسي

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أعلن خالد علي، مرشح الانتخابات الرئاسية المحتمل، انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية وذلك خلال المؤتمر الصحفي ، قبل قليل .

وقال خالد علي، في المؤتمر: “قررت ألا أخوض هذه الانتخابات الرئاسية ولن أتقدم بأوراق ترشحي للانتخابات”.

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وكانت الحملة قد عقدت مؤتمرا صحفيا للإعلان فيه عن موقفها النهائي من الانتخابات الرئاسية 2018، قبل قليل والتي كانت قد أعلنت عنه بالأمس من خلال الصفحة الرسمية للحملة على فيس بوك.

فيديو انسحاب خالد علي من الانتخابات الرئاسية خلال المؤتمر الصحفي والذي تم بثه علي الصفحة الرسمية لحملة المرشح خالد علي.