وظائف خالية بجهاز تنمية المشروعات.. تعرف عليها

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قام جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإعلان عن حاجته لموظفين للعمل في الفروع الموجودة في جميع المحافظات، وتم نشر هذا الإعلان عبر موقع الجهاز الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”.

كما أعلن الجهاز أن المحافظات التي بها الوظائف الخالية، هي مرسى مطروح، دمياط، المنيا، أسيوط، والوادي الجديد، وقنا، والأقصر.

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والشروط الواجب توافرها على المتقدمين إلى هذه الوظيفة:

أن يكون حديثي التخرج. أن يكون حاصل على بكالوريوس هندسة، أو تجارة أو نظم معلومات. أن يكون ذو قدرة على العمل تحت ضغط. أن يكون ذو قدرة على اكتشاف الأخطاء. أن يكون ذو قدرة على التواصل مع الآخرون والتفاوض معهم.

كما أوضح المسؤول على الصفحة الرسمية على موقع “فيس بوك”، على من يرغب في الإلتحاق لأي من الوظائف السابقة، يقوم بمراسلة الإدارة وإرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني rgrecuitment@sfdegypt.o .

كما أكد الجهاز أن الحد الأقصي لتقديم الطلبات هي 15 يوم من تاريخ الإعلان، والذي تم نشره يوم الإثنين الموافق 22/1/2018 ولن يلتفت لأي طلبات بعد هذا الموعد.

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