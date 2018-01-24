تعرف على محمد بهاء الدين أبوشقة المتحدث الرسمي للسيسي

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أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك هذا الصباح، أنه قد ذكر الأسماء المذكورة في حملته للسباق الرئاسي لعام 2018. وقد اختار السفير محمود كارم المنسق العام للجنة الانتخابية، محمد بهاء الدين أبو شقة، ممثلا قانونيا له ومتحدثا رسميا باسم الحملة، وتجدر الاشار الى ان الدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة هو ابن المستشار بهاء أبو شقة الأمين العام لحزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية لمجلس النواب.

وقد تلقى المستشار محمد أبو شقة شهادة الدكتوراه في القانون الجنائي من كلية الحقوق في عام 2005، وهو حاليا من أهم الشخصيات القانونية في مصر، دافع أبو شقة عن العديد من القضايا خارج مصر، مما جعل اسمه بين أكبر المحامين في مصر.

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وقد اكتسب شهرة بعد مرافعته في قضايا رئيسية شغلت الرأي العام في السنوات الأخيرة، بما في ذلك قضية رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى في الطعن بالنقض، وتمكن من تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن لمدة 15 عاما، وقد ترافع ايضا عن عدد من الشخصيات العامة والسياسية

وكان اسمه مرتبطا بالحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي في عام 2014، تم تعيينه ليعرض على لجنة الانتخابات التوكيلات التي تم جمعها لحملة المشير عبد الفتاح السيسي في ذلك الوقت، كمستشار قانوني للحملة، وقد تم اختياره كمستشار قانوني لحملة السيسي في الانتخابات المصرية الحالية لعام 2018.

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