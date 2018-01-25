تعرف على محمود كارم المنسق العام لحملة السيسي

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أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء 24 يناير 2018 أنه تم اختيار السفير محمود كارم المنسق العام لحملته، وتجدر الإشارة إلى أنه عمل سفيرا لليابان حتى عام 2004، كما شغل منصب مساعد وزير الخارجية للمنظمات والمنظمات الدولية ومساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية.

وعمل في سفارات البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة في نيويورك ممثلا لبلده في اللجنة السياسية الأولى للأمن ونزع السلاح، وانتخب بالإجماع مقررا هيئة نزع السلاح في عام 1981، ومثل مصر في مجلس الأمن وحركة عدم الانحياز والمؤتمر الإسلامي، ثم مندوبا مناوبا لبلده في مؤتمر نزع السلاح في جنيف حتى عام 1992.

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عينه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عضوا في فريق الخبراء الدولي المعني بدورة الوقود النووي، وكان سفيرا لمصر لدى الاتحاد الأوروبي، وحلف الأطلسي، ومملكة بلجيكا ودوقية لكسمبرغ حتى عام 2009، وقام ايضا بتقديم العديد من الدراسات حول أمن الطاقة وتفعيل آليات واتفاقيات نزع السلاح الدولي والأمن والسلام.

لديه العديد من أشهر الكتب “إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط”، ومع هانز بليكس، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كتاب عن مركز جنيف والسياسة الاستراتيجية، والمعهد العربي للدراسات الأمنية في الأردن.

انتخب الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في مارس 2010، وفي السنوات الأخيرة، عمل أستاذا زائرا للعلوم السياسية والعلاقات الدولية في عدة جامعات مرموقة في مصر والولايات المتحدة واليابان.

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