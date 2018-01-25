أبو شقة: لن تبدأ الدعاية الانتخابية حتى إعلان القائمة النهائية للمرشحين

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وقال الدكتور محمد أبو شقة المتحدث باسم حملة الرئيس السيسي إن فتح الحساب المصرفي للحملة يعتمد على الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين مشيرا إلى أنه لا يجوز للمرشحين تلقي أي تبرعات قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين وذلك وفقا لقانون الانتخابات المصرية.

وقال أبو شقة خلال اتصال هاتفي مع المراسل الإعلامي أحمد موسى وذلك خلال برنامج “على مسؤوليتي” الذي يعرض على القناة الفضائية المصرية “صدى البلد” بأننا في مرحلة “طالب ترشح” لا يصبح مرشحا ما لم يتم تضمينه في قائمة المرشحين، ثم نكون في مرحلة الدعاية الانتخابية وهذه هي المرحلة التي تتعلق بالحساب المصرفي وفقا للضوابط القانونية.

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