أبو شقة: تم تأييد السيسي من جميع محافظات الجمهورية

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قال الدكتور محمد أبو شقة، المتحدث باسم حملة الرئيس السيسي إنهم تلقوا نماذج دعم من 27 محافظة، هي جميع محافظات الجمهورية، وقال إن الحملة فضلت تقديم نماذج دعم تعبر عن الوزن الانتخابي لكل محافظة. على سبيل المثال، من المؤكد أن تمثيل محافظة القاهرة هو أكبر تمثيل انتخابي في الجمهورية، لذا التمثيل الانتخابي للحملة في محافظة القاهر كان معبر جدا عن حجمها الانتخابي.

وقال أبو شقة خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسؤوليتي” الذي يعرض على القناة الفضائية “صدى البلد” “كنا حريصين جدا على تمثيل جميع المحافظات، بالإضافة إلى المراكز في كل محافظة، من خلال وضع نموذج دعم واحد لكل قرية” ،وقال أبو شقة إن التأييدات المقدمة اليوم تعكس طيف المجتمع وتمثل جميع الفئات العمرية، وهو أقل تحية وتقدير للمصريين من خلال التعبير عن وجهة نظرهم.

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