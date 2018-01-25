أبو شقة: استطعنا أن نجمع بين التأييد الشعبي المباشر و تزكية النواب

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قال الدكتور محمد أبو شقة، المتحدث باسم حملة الرئيس السيسي، إنه قدم ترشيحا لعبد الفتاح السيسي لمنصب رئيس الجمهورية، حيث بلغ عدد أعضاء البرلمان الذين قدموا تزكيتهم للسيسي 549 عضوا وبالإضافة الي حوالي 173 ألفا طلب تأييد من الشعب المصري.

وقال ابو شقة في اتصال هاتفي مع برنامج “على مسئوليتي” عبر قناة “صدى البلد” التي يقدمها الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس أراد جمع الشرطين من نماذج التوصية من أعضاء البرلمان ودعم المواطنين في لفتة للدعم الشعبي مباشرة، وفي بادرة أخرى لتقديم نماذج توصية من النواب، إلى الدعم الشعبي غير المباشر.

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وقال أبو شقة إنه لم يكن لديه بيان حصري حتى الآن عن عدد النماذج الصادرة عن المواطنين لدعم السيسي، لكنه قال “لكن ما جاء مباشرة تحت يدي تجاوز 650،000 نموذج تأييد بعدد كبير”.

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