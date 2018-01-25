أبو شقة: أي تصريح للحملة الانتخابية للسيسي لا يعد تصريحا رسميا للدولة المصرية

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أبو شقة: أي تصريح للحملة الانتخابية للسيسي لا يعد تصريحا رسميا للدولة المصرية
الرئيس السيسي

وقال الدكتور محمد أبو شقة المتحدث باسم حملة الرئيس السيسي إن تعليمات الرئيس هي أن جميع المشاركين في الحملة سوف يلتزمون بفصل كامل ودقيق بين قدراته الرئاسية و وضعه كمرشح.

وقال أبو شقة خلال اتصال هاتفي مع أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” على قناة “صدى البلد” الفضائية أن أي تصريح للحملة الانتخابية للسيسي لا يعد تصريحا رسميا للدولة المصرية.

وقال أبو شقة إن هناك اتصالا مباشرا بين “السيسي” كمرشح للرئاسة، والحملة الانتخابية، وهو على دراية واتصال مباشر مع الحملة، وأن لديه معرفة كاملة بجميع الأنشطة والحركات.
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