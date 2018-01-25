أبو شقة: سنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل شخص يدعي أن له دور في الحملة

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قال الدكتور محمد أبو شقة، المتحدث باسم حملة الرئيس السيسي، إنه لم يسمح لأي شخص بأن يكون له علاقة بحملة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنه إذا ادعى أي شخص أو أزعم أن له دور في الحملة الانتخابية لعبد الفتاح السيسي ، سواء كان في منصب ممثل أو غير تمثيلي في الدولة، سوف يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده وفقا لتوجيهات مقدمة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال أبو شقة خلال اتصال هاتفي مع أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” الذي قناة “صدى البلد” الفضائية، إن جميع نماذج الدعم هي المسار الدستوري. يجب على المواطن الذي يريد إظهار تأييده للسيسي ان يذهب إلى أحد مكاتب الشهر العقاري لاستخراج نماذج تأييد، ومن ثم يسلم المواطن الاستمارة إما إلى المرشح أو يتواصل مع الحملة الانتخابية ، ثم يتم جمع استمارات الدعم، باعتبارها واحدة من الوثائق ال 13 المقدمة إلى اللجنة الوطنية للانتخابات.

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