بالفيديو : بعد انسحاب خالد على.. مرشح محتمل للرئاسة “هعمل مفاجأة قريبا”

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أكد العالم الفلكي “أحمد شاهين” أنه بالفعل أجري الكشف الطبي، المفترض اجراءه قبيل الإنتخابات الرئاسية، وأنه استطاع أن يجمع 11 ألف توكيل.

كما أشار “شاهين” أثناء لقاءٍ له على شاشة “LTC”، مع برنامج “صح النوم” أنه سوف يفجر مفاجأة في الانتخابات، وأنه سوف يكشف عن هذه المفاجأة في القريب العاجل، كما علق على انسحاب المحامي “خالد على” ، والفريق “سامي عنان” من الانتخابات الرئاسية، أنه غير متفاجئ بالمرة من هذا التصرف، وأكد على أنهم لم يستطيعوا أن يجمعوا التوكيلات الكافية لخوض السباق الانتخابي.

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ووصف “شاهين” أن من يستطيع النجاح في الانتخابات الرئاسية، فهو “جواد أصيل”، وأكد فى آخر لقاءه قائلاً: ” لا يصح إلا الصحيح وأنا واثق من نفسي”.

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