بالفيديو : ماذا سيحدث إذا ترشح السيسي منفردا لرئاسة الجمهورية

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أوضح الإعلامي الكبير عمرو أديب من خلال برنامج ” كل يوم” الذي يعرض على قناة “أون” كيفية التعامل في الانتخابات الرئاسية المقبلة إذا كان الرئيس عبد الفتاح السيسي هو المرشح الوحيد للانتخابات الرئاسية

وقد صرح عمرو أديب من خلال برنامجه “كل يوم”، في أثناء يوم الثلاثاء الماضي الموافق 23 من شهر يناير أن قانون الانتخابات الرئاسية يشير في المادة 36 أنه في حالة ترشح مواطن واحد فقط لرئاسة الجمهورية فانه من الضروري أن يحصل هذا المرشح على نسبة تتخطى 5% من إجمالي عدد الناخبين الذين تسجل أسماؤهم قواعد البيانات.

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واشار الى انه اذا لم يحصل المرشح على هذه النسبة فإن لجنة الانتخابات الرئاسية عليها أن تعلن افتتاح الترشيح للانتخابات مرة أخرى خلال 15 يوما على الأقل من تاريخ إعلان النتيجة.

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