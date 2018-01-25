السيسي يصدر عفو رئاسي بمناسبة 25 يناير

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يوافق اليوم ذكرى ثورة 25 يناير وذكرى عيد الشرطة المصرية ، الذي يتزامن مع الإجازة الرسمية في البلاد. وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا من أجل ان تهنئ المصريين وايضا قد علقت الخارجية المصرية على بيان السيناتور جون ماكين الذي اصدره أمس الأربعاء.

وأعربت وزارة الخارجية المصرية عن رفض مصر التام لبيان مضمون الاتهامات والبيانات الكاذبة حول الوضع في مصر ومسارها السياسي مؤكدا ان ثورة يناير هي ملك للشعب المصري وحده.

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من جهة أخرى، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير والاحتفال بذكرى عيد الشرطة، مرسوما رئاسيا بالعفو عن 1358 سجينا في السجون المصرية.

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