الحماية المدنية تسابق الزمن لتنقذ السكان من حريق “مخزن الهرم”

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اندلع حريق ضخم فى مخزن للكابلات فى منطقة الهرم اليوم الخميس، وتلقى ضابط عمليات الحماية المدنية تحذيرا من الشرطة من تصاعد الأبخرة الثقيلة من متجر في شارع زغلول، ودفع اللواء هاني سعيد، مدير الحماية المدنية في الجيزة، بعشرة سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، لتحيط النيران وتطفئ النار.

وقد كان رجال الدفاع المدني في سباق مع الوقت لإنقاذ السكان من عقار مجاور لمخزن الكابلات المندلع به الحريق . وقال مصدر مسؤول ان النيران امتدت الى مبنى مكون من ستة طوابق على شارع زغلول حيث وصلت سيارات الاطفاء الى موقع الحريق لتطويق النيران وإنقاذ السكان.

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دفع اللواء هاني سعيد، مدير الحماية المدنية في الجيزة، 10 سيارات إطفاء واستخدم عددا من سيارات المنفعة، ليصل العدد الإجمالي إلى 20 سيارة إطفاء حتى الآن. انتقل اللواء اسماعيل رجب مدير قطاع غرب الجيزة برفقة عيد عادل ابو سراي مدير قسم الهرم إلى موقع الحريق للتفتيش.

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