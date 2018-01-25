مصادر: الوفد يجتمع من أجل بحث دفع مرشح في الانتخابات الرئاسية

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قالت مصادر مطلعة على حزب الوفد أن الدكتور سيد البدوي رئيس الحزب يعقد حاليا اجتماعا مع قادة الحزب لبحث امكانية دفع مرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت المصادر في تصريحات رسمية لها إن الاجتماع حضره النائب سليمان وهدان نائب مجلس النواب، كما حضر الاجتماع عدد من أعضاء الهيئة العليا وعدد من نواب البرلمان بعد اتصالات “بدوي” للاجتماع معهم، لمناقشة موقف الحزب لدفع مرشح في الانتخابات الرئاسية.

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ويأتي ذلك في الوقت الذي تحدث فيه النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن “مفاجآت” خلال الساعات القادمة، مما يدفع مرشح وفدي إلى هذه الانتخابات.

وأضاف بكري أن هناك اتصالات بين مرشح من حزب الوفد وعدد من النواب لجمع 20 توصية برلمانية لترشيح الرئاسة، خاصة وأن هناك حوالي 50 نائبا لم يوقعوا على توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى الآن.

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