تعرف على مرشحي حزب الوفد المحتملين لرئاسة الجمهورية

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قالت مصادر مطلعة على الاجتماع الطارئ الذي عقده حزب الوفد برئاسة الدكتور سيد البدوي رئيس الحزب إن اجتماع البدوي مع نواب الحزب في البرلمان استقر على اقتراح ثلاث شخصيات من حزب الوفد في من أجل دفع مرشح واحد في الانتخابات الرئاسية المقبلة لمواجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووفقا لمصادر مطلعة على ترشيحات الوفد فان الاسماء الثلاثة هم الدكتور السيد البدوي وهاني سري الدين والنائب محمد فؤاد ومن المتوقع أن يصدر بيان من حزب الوفد يعلن فيه الاسم النهائي الذي سيترشح للانتخابات الرئاسية.

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