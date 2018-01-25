الصحة: 17 حالة اختناق تم إنقاذهم في حريق الهرم

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أبلغت وزارة الصحة عن وقوع 19 حالة اختناق في منطقة الهرم نتيجة حريق مخزن الكابلات، مضيفا أن 11 حالة تم اسعافها بسرعة، في حين تم نقل سبع حالات إلى مستشفيات الهرم وأم المصريين.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة فى بيان صحفى يوم الخميس ان ثلاث حالات خرجت من المستشفيات وما زالت اربع حالات تتلقى الرعاية الطبية واستقرت حالتهم.

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وأضاف “المجاهد” بان قوة الحماية المدنية قد قامت بدفع 10 سيارات إسعاف إلى موقع الحريق من أجل محاولات انقاذ المواطنين المتضررين من الحريق.

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