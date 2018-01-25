حزب الوفد: الدفع بمرشح وفدي للرئاسة وارد

Advertisements

صرح نائب رئيس حزب الوفد للشؤون السياسية والبرلمانية المهندس ياسر قورة إن بيان جون ماكين المهاجم لمصر لعدم وجود مرشحين يخوضون السباق الانتخابي للرئاسة المقبل أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، دفع البعض إلى مطالبة حزب الوفد لتقديم مرشح رئاسي لخوض السباق الانتخابي.

وأوضح قورة أن العملية الانتخابية تقودها الاحزاب، وذلك دفع البعض يرى أهمية وجود مرشح من حزب الوفد لخوض الانتخابات الرئاسية بسبب تاريخ الحزب العريق في الحياة السياسية مضيفا على الرغم من أن هناك العديد من المطالب لخوض الحزب السباق الانتخابي ولكن موقف الحزب حتى الوقت الراهن ثابت في دعم الرئيس السيسي.

Advertisements

وعلق قورة على تصريحات مصطفى بكري بشأن وجود اتصالات بين مرشح من حزب الوفد وعدد من النواب لجمع 20 تزكية برلمانية للترشح للرئاسة، أن الحزب لم يقم بأى تحرك على أرض الواقع، وأن ما يحدث مجرد اجتهادات من قبل النواب يدفعهم خوفهم على البلاد من هذه المرحلة واستغلال الإخوان والولايات المتحدة لفكرة عدم وجود مرشحين في المعركة الانتخابية أمام السيسي.

وأضاف قورة أن دفع الحزب بمرشح لخوض الانتخابات الرئاسية خلال الأيام المقبلة يعتبر أمر وارد للغاية لافتا إلى أن حزب الوفد من أوائل الأحزاب المدافعة عن الدستور والوطن وفي حالة الإحساس بوجود خطر يهدد موقف مصر فسوف يدفع ذلك الحزب لتغيير موقفه والدفع بمرشح وفدى لخوض الانتخابات الرئاسية.

والجدير بالإشارة أن النائب مصطفى بكري صرح بحدوث مفاجآت خلال الساعات القادمة حول الدفع بمرشح وفدي في السباق الانتخابي للرئاسة مشيرا إلى إجراء مرشح من حزب الوفد اتصالات مع عدد من النواب لجمع 20 تزكية برلمانية لتقديم أوراق ترشحه في الانتخابات خاصة أن هناك نحو 50 عضو بالبرلمان لم يوقعوا على استمارات تزكية للرئيس عبد الفتاح السيسي حتى الآن.

اقرأ أيضا..تعرف على مرشحي حزب الوفد المحتملين لرئاسة الجمهورية.