حالة الطقس اليوم في مصر الجمعة 26/1/2018 ودرجات الحرارة في المدن والمحافظات المصرية

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم في مصر الجمعة 26/1/2018، حيث من المتوقع أن تشهد حالة الطقس انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة طوال النهار، هذا مع نشاط الرياح الشمالية الغربية، خاصة على السواحل الشمالية ومنطقة الوجه البحري، مما يتسبب في الاحساس ببرودة الجو خلال ساعات اليوم، بينما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال ساعات الليل مما يزيد من احساس البرودة.

حالة الطقس اليوم :

هذا ويتميز الطقس اليوم وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية، انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة، مع انتشار السحب المتوسطة والمنخفضة، والتي تتكاثر خاصة على المناطق الشمالية للبلاد مسببة سقوط الأمطار الغزيرة، وتشهد القاهرة ومنطقة الوجه البحري وحتى بعض المناطق في شمال الصعيد يوم الجمعة سقوط غزير للأمطار، بينما تشهد المناطق الشمالية هبوب العواصف الرعدية المصاحبة للأمطار.

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ومع نشاط الرياح الشمالية الغربية على البحرين الأحمر والمتوسط، فإن حركة الملاحة اليوم تزداد اضطرابا، حيث ترتفع الأمواج في البحر المتوسط حتى تتراوح ما بين الثلاثة والأربعة أمتار، بينما تصل ارتفاعات الأمواج في البحر الأحمر إلى ما بين المترين والنصف وحتى الثلاثة أمتار، هذا مع هبوب الرياح الشمالية الغربية النشطة على سطح البحرين مما يزيد من حالة الاضطراب.

درجات الحرارة اليوم :