التموين تكشف عن موعد إضافة المواليد الجدد علي البطاقات التموينية

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صرح مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتوثيق الدكتور عمرو مدكور أن الوزارة تقوم في الوقت الحالي بتنقية غير المستحقين من منظومة الدعم بهدف توفير ميزانية تتيح إمكانية إضافة أفراد جدد وطبقا عليه سوف يفتح باب إضافة المواليد الجدد علي البطاقة التموينية.

وأوضح مدكور أن إضافة المواليد الجديد بمعني توفير ميزانية لاستيعاب المضافين، وفقا عليه يجب على مجلس النواب بالتعاون مع وزارة المالية تحديد ميزانية أو تخصيص جزء من ميزانية الدعم من خلال حذف غير المستحقين دون تحميل الدولة أعباء إضافية، وذلك ما تقوم به حاليا الوزارة من خلال حذف غير المستحقين من المتغربين لفترة تتجاوز 6 أشهر والمتوفين والمكررين.

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وأضاف مدكور أنه حتى انتهاء العام المالي الحالي من المتوقع توفير ميزانية لتغطية تكلفة إضافة المواليد، حيث إن إضافة المواليد تعني توفير ميزانية تغطي حصص الأفراد مشيرا إلى أن الشخص الواحد يتكلف شهريا 50 جنيها مقابل دعم السلع و75 جنيها مقابل دعم الخبز.

وبحسب تصريح مدكور فإنه من المنتظر أن تفتح وزارة التموين باب إضافة المواليد الجدد بعد تنقية غير المستحقين من منظومة الدعم أو بعد الموافقة على الميزانية الجديدة في العام المالي الجديد في شهر يوليو المقبل.

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