الأرصاد الجوية: طقس غير مستقر اليوم وغدا بسبب كتلة الثلج الأوروبية

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قال رئيس هيئة الارصاد الجوية الدكتور أحمد عبد العال أن حالة عدم الاستقرار فى البلاد ستستمر حتى يوم الجمعة، كما دعت هيئة الارصاد الجوية جميع المسؤولين إلى اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير، وأكد أن حالة عدم استقرار الطقس مستمرة بسبب كتلة الثلوج القادمة من القارة الأوروبية، لتصل إلى ذروتها يومي الخميس والجمعة مشيرا إلى أن هذا هو الطقس الطبيعي لفصل الشتاء في هذا الوقت من السنة.

وأشار عبد العال إلى أن الغيوم المطيرة ما زالت تنتشر في غرب البلاد، وتمتد الغيوم الداخلية، بما في ذلك السواحل الشمالية والساحل البحري والقاهرة وبعض المحافظات الشمالية في صعيد مصر ووسط سيناء، مصحوبة بأمطار ثقيلة وأحيانا بأمطار رعدية على السواحل الشمالية.

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وقال في تصريح صحفي أن هطول الأمطار يقتصر على السواحل الشرقية يوم السبت، في حين يرافق عدم الاستقرار انخفاض درجات الحرارة وطقس البارد خلال اليوم شديد البرودة ليلا”، وصرح ايضا رئيس الهيئة، أن الرياح معتدلة وأحيانا نشطة وتكون محملة بالرمال والغبار في جنوب البلاد، مما يؤدي إلى تعطيل حركة الملاحة البحرية على البحر الأبيض المتوسط ​​.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة يوم الجمعة، المحافظات الجنوبية في صعيد مصر العظمى 21 درجة مئوية والصغرى 10 درجة مئوية.، والساحل الشمالي الشرقي العظمى 17 درجة والصغرى 13 درجة، ومحافظات الوجه البحري والقاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 11 درجة، والمحافظات في شمال الصعيد العظمى 16 درجة مئوية والصغرى 8 درجات مئوية،و السواحل الشمالية الغربية العظمى 16 درجة والصغرى 13 درجة.

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