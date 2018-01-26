مستقبل وطن: بيان “ماكين” انتهاك غير مقبول

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أعربت الأمانة العامة للعلاقات الخارجية لحزب “مستقبل وطن” عن أنها ترفض رفض قاطع بيان جون ماكين بخصوص ذكرى ثورة 25 يناير وترى أن تتدخل في شؤون مصر.

وقال الحزب في بيان اليوم الخميس “أننا نرفض بيان “ماكين” لأنه يحمل الكثير من عدم الدقة سواء كانت متعمدة أو غير متعمدة أو تلك التي تقوم على سوء الفهم والتقدير وعدم القدرة على التعرف على الواقع المصري الحالي، فضلا عن الاستخفاف المتعمد بالحقائق الكثيرة، ونحن نرى أن هذا البيان انتهاك غير مقبول ، لأن السيناتور يمثل نفسه فقط ويعكس فهمه ومنظوره. لا مجلس الشيوخ الأمريكي ولا الهيئات الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية، سواء الرئاسة أو الخارجية الامريكية”.

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وأضاف “أننا نرى أن ثورة يناير حدث تاريخي عظيم غير معالم مصر وانتشر آثارها على المنطقة والعالم وأن هذه الثورة ملك للمصريين ولا نقبل تدخل الاخرين”.

وأكمل قائلا: “لقد كانت ثورة 30 يونيو جزءا لا يتجزأ من ثورة يناير، وكانت الثورتان وجهين لعملة واحدة في مواجهة التحديات المتراكمة والمشابهة التي كانت مصنوعة من قبل الأيدي التي لم تكن قد فعلت الخير للبلاد، لتحقيق ما أدت إليه الثورات، فضلا عن مستقبل مناسب لأمة تستحق أن تكون في وضع أفضل بكثير مما كانت عليه “.

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