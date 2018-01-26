تعرف على أهم ما جرى في اجتماع “الوفد” بخصوص الانتخابات

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صرح مصدر مطلع داخل حزب الوفد، أن رئيس الحزب الدكتور سيد البدوي وعدد من أعضاء اللجنة العليا، عقد اجتماعا بعد ظهر اليوم الخميس لاختيار مرشح للانتخابات الرئاسية 2018، وحضر اللقاء المستشار بهاء أبو شقة الأمين العام للحزب والدكتور هاني سري الدين والدكتور ياسر قورة واللواء محمد إبراهيم والدكتور ياسر الهضيبي والنائب سليمان وهدان والدكتور ياسر حسن المتحدث الرسمي باسم الحزب والنائب محمد فؤاد.

وأشار المصدر إلى أن أسماء عدد من الحضور طرحت في الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى النائب محمد فؤاد المتحدث باسم اللجنة البرلمانية لحزب الوفد، مضيفا أن جميع المشاركين رفضوا فكرة الترشح والانتخابات في الوقت الحاضر، خاصة وأنها خطة لم يتم الاستعداد لها في وقت كافي، وأكد المصدر أن الدكتور البدوي تلقى إتصالا هاتفيا خلال الاجتماع من قبل الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي لإقناعه بالترشح للانتخابات الرئاسية خاصة أنه رئيس أقدم حزب في مصر.

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وأشار المصدر إلى أنه من المقرر إصدار بيان رسمي لحزب الوفد في الساعات القادمة لتحديد المرشح للانتخابات الرئاسية وأن الحزب يبدأ في جمع توصيات النواب مساء يوم الخميس، من أجل إتاحة الفرصة للمرشح لتقديم الفحص الطبي للانتخابات، وتلزم المادة 19 من لائحة حزب الوفد الداخلية الاعضاء الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية بأن يحصلوا على موافقة الجمعية العامة للحزب والتي يصعب لقاءها في الساعات القادمة.

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