الصحة: السيد البدوي سدد رسوم الكشف الطبي للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة

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صرح رئيس المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة الدكتور عماد كاظم، أن الدكتور السيد البدوي تقدم بطلب الخضوع للفحوص والكشوف الطبية بهدف تقديم أوراق ترشحه في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة.

وأوضح كاظم أن الدكتور البدوي سدد رسوم الكشف الطبى والتي تقدر بنحو 6 آلاف جنيه، على أن يجري التحاليل والكشوف الطبية اللازمة لتقديم أوراق ترشحه في السباق الانتخابي للرئاسة المقبل.

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وأضاف كاظم أن الهيئة سوف تكشف نتائج التحاليل خلال يومين، وتحدد معه موعد الكشف الطبي خلال 24 ساعة من موعد إعلان نتائج التحاليل بالمركز القومي للتدريب بالعباسية لافتا إلى أن اليوم الجمعة يعتبر آخر يوم لتلقي طلبات الكشف الطبي لانتخابات الرئاسة.

والجدير بالإشارة أن حزب الوفد برئاسة الدكتور السيد البدوي عقد أمس الخميس اجتماع طارئ مع قيادات حزب الوفد ونائب وكيل مجلس النواب للدفع بمرشح في انتخابات الرئاسة المقبلة عقب عدم وجود مرشحين أمام الرئيس السيسي.

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