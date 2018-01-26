الأرصاد تحذر من الشبورة المائية وتعلن تحسن الطقس بداية من الأحد

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قال رئيس هيئة الأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبد العال أن التحسن في الأحوال الجوية سيبدأ يوم الأحد المقبل، وحذر عبد العال في تصريح رسمي له أن اليوم الجمعة سيعاني الطقس من شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب في بعض المناطق وحذر من استمرار الشبورة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم الأحد القادم.

أضاف قائلا إن الامطار سوف تنحسر اعتبارا من يوم السبت فى بعض المحافظات والسواحل الشمالية مع تحسن درجات الحرارة فى القاهرة الكبرى، ودعا رئيس مصلحة الأرصاد الجوية سائقي السيارات إلى توخي الحذر خلال موسم الأمطار، مؤكدا على ضرورة ارتداء ملابس ثقيلة بسبب انخفاض درجات الحرارة وخاصة في الليل.

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