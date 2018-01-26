رد غير متوقع من وزيرة الهجرة على” حلم سيارة معفاة من الجمارك” للمصريين في الخارج

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أكدت وزيرة الدولة للهجرة و شئون المصريين بالخارج السفيرة “نبيلة مكرم”، أن ما طلبه المصريين بالخارج حول السماح لهم بإدخال سيارات معفاة تماماً من الجمارك، عند رجوعهم إلى الأراضي المصرية، قد تم مناقشة هذا الأمر بجدية تامة.

كما أكدت الوزيرة خلال لقاء تليفزيونى على شاشة إحدى القنوات الفضائية، أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة تضمنت عدة وزارات منها وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية، ووزارة الداخلية.

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كما أشارت الوزيرة على أن اللجنة سوف تنسق أيضاً مع خبراء من كلية الإقتصاد، والعلوم السياسية حتى تستمع إلى خبرتهم فى هذا الأمر، مشيرة إلى أن النتائج الاولية لهذا الامر اكدت وجود ” مشكلتين أساسيتين”.

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ونوهت الوزيرة على أن المشكلة الأولى هي وجود تعارض قانونى و شبهة دستورية بسبب حق المواطن في الداخل ، أما المشكلة الثانية ، نظام وزارة التجارة والصناعة فيما يخص الصناعة المحلية للسيارات.

وأنهت الوزيرة حديثها وقالت: ” مش عاوزة أقول مفيش أمل، لكن إحنا محتاجين نبذل جهد”.