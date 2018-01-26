الأرصاد: طقس السبت شديدة البرودة مع توقع درجات حرارة منخفضة على مستوى الجمهورية

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يتوقع الخبراء أن يسود يوم السبت طقس بارد، حيث يكون الطقس بارد شمالا حتى صعيد مصر مائل للبرودة نهارا في جنوب الصعيد شديد البرودة ليلا، وتظهر السحب منخفضة ومتوسطة في الشمال، وتتكاثر على السواحل الشمالية مصحوبة بمطر الأمطار هناك، ومعظم الرياح الشمالية غربية معتدلو وتصل إلى النشاط على سواحل البحر الأحمر.

وبالنسبة للبحر الأبيض المتوسط، الامواج معتدلة إلى مضطربة مع طول موجي يتراوح بين اثنين إلى اثنين ونصف متر، والرياح شمالية شرقية على سطح البحر، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فهي مضطربة بطول موجي يتراوح بين اثنين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية هي شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت في أهم مدن ومحافظات الجمهورية:

القاهرة 08 16

وسط الدلتا 07 15

الإسكندرية 12 15

بلطيم 10 15

مطروح 10 17

السلوم 08 16

سيوة 07 16

بورسعيد 10 15

دمياط 11 15

العريش 07 16

رفح 07 15

الإسماعيلية 09 16

السويس 11 16

رأس سدر 12 16

نخل 07 16

نويبع 11 18

طابا 08 16

كاترين 01 13

الطور 12 19

شرم الشيخ 15 20

الغردقة 11 21

مرسى علم 11 20

الفيوم 07 16

بنى سويف 07 16

المنيا 07 16

أسيوط 06 15

سوهاج 07 16

قنا 07 17

الأقصر 06 18

أسوان 08 19

أبوسمبل 08 18

الوادى الجديد 05 17

شلاتين 12 21

ابو رماد 13 20

رأس حدربة 14 21

حلايب 14 20

أقرا ايضا الأرصاد تحذر من الشبورة المائية وتعلن تحسن الطقس بداية من الأحد