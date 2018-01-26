مصادر: إجراء الكشف الطبي لا يعني بالضرورة ترشح “البدوي” للانتخابات

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مصادر: إجراء الكشف الطبي لا يعني بالضرورة ترشح “البدوي” للانتخابات

قالت مصادر مطلعة من داخل حزب الوفد أن الدكتور سيد البدوي رئيس الحزب أنتهى اليوم الجمعة من إجراءات الفحص الطبي الخاصة بالترشح لرئاسة الجمهورية في مستشفى الشيخ زايد التي تقع في مدينة السادس من أكتوبر.

وقالت المصادر في بيان رسمي لها أن البدوي أنهى الفحص الطبي صباح اليوم، مشيرا إلى أن الكشف الطبي لا يعني بالضرورة ترشح البدوي للانتخابات، ولكن يوم الجمعة هو آخر يوم من الكشف الطبي، وأشار المصدر إلى أن قرار الترشح للانتخابات سيتقرر غدا فى اجتماع للجنة العليا للحزب فى الساعة الواحدة بمقر الحزب فى حي دقي.

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