الوفد يواجه أزمة في تزكية النواب بعد تزكية أغلب أعضائه للسيسي

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قالت مصادر برلمانية إن حزب الوفد يحاول التغلب على أزمة الحصول على تأييد 20 نائبا في مجلس النواب حتى يتمكن من دفع مرشح في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف المصدر أن الأزمة التي يواجهها البدوي هي أن معظم نواب حزب الوفد ال 43 وقعوا استمارات للرئيس عبد الفتاح السيسي وأن النواب الذين لم يوقعوا استمارات تأييد السيسي هم 43 نائب ومعظمهم لا ينتمي إلى حزب الوفد، اشارت المصادر الى ان هؤلاء النواب الذين لن يوقعوا، بينهم 16 نائبا من كتلة “25 – 20” ، من غير المتوقع ان يؤيدوا البدوي، 27 نائبا، من بينهم مستقلون وعدد قليل ينتمون إلى حزب الوفد.

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وأشارت المصادر إلى أن هناك زعماء برلمانيين تقدموا لمساعدة البدوي على التواصل مع النواب المستقلين الذين لم يوقعوا حتى الآن، كي تتم تذكيته في الانتخابات في الساعات القادمة.

وأضافت المصادر أن الأزمة ظهرت بعد دعوة البدوي إلى اجتماع يجمع نواب الحزب وقام فيه بطرح فكرة دفع مرشح الوفد في الانتخابات، حيث قام بعض القادة بلوم البدوي بسبب عدم الإعلان عن هذه الفكرة مبكرا قبل أن يوقع النواب على تزكية للرئيس عبد الفتاح السيسي .

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