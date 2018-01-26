كتلة 25-30: لم نتلق أي اتصالات من أي قوى سياسية لتزكية مرشح رئاسي معين

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أكد هيثم الحريري عضو كتلة 25-30 لمجلس النواب أن الكتلة لم تتلق أي اتصالات من الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد لتزكيته بالترشح الانتخابات المقبلة، وقال الحريري في بيان خاص ان الكتلة لم تتلق أي اتصالات من أي قوى سياسية او زعماء برلمانيين لتزكية مرشح رئاسي في الانتخابات الرئاسية.

وقال العضو في الكتلة 25-30 أنه إذا تلقت الكتلة أي طلب أو دعوة لتسمية مرشح، سيتم دراسة المسألة واتخاذ قرار جماعي، وعلى الصعيد الشخصي، قد اتخذ قرارا شخصيا بعدم التوصية بأي مرشح محتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وكان الدكتور سيد البدوي قد أجرى يوم الجمعة فحصا طبيا تمهيدا للانتخابات الرئاسية.

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