مصادر: البدوي يسعى للحصول على توصية من النواب إلى جانب تمثيل المواطنين

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كشفت مصادر مطلعة أن عددا من المواطنين بدأوا منذ يوم الخميس في تحرير توكيلات في الشهر العقاري لدعم مرشح حزب الوفد في الانتخابات الرئاسية الدكتور السيد البدوي، للانتخابات الرئاسية المقبلة.

جاء ذلك بالاقتران مع دعوة البدوي لعقد اجتماع لبعض زعماء الوفد أمس للتشاور حول دفع مرشح للرئاسة في الانتخابات الرئاسية، وقد قام البدوي اليوم الجمعة بإجراء الفحص الطبي.

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ويقضي الدستور بأن يحصل المرشح على 20 مقعدا في البرلمان، أو 25 ألف صوت تأييد من المواطنين في الشهر العقاري، وأشارت المصادر إلى أن البدوي للحصول على توصية من النواب إلى جانب تمثيل المواطنين.

ووضحت المصادر أيضا إلى أن هناك زعماء برلمانيين يساعدون البدوي على التواصل مع النواب المستقلين الذين لم يوقعوا حتى الآن على تزكية الرئيس السيسي ليقوموا بتزكية البدوي للانتخابات خلال الساعات القليلة القادمة.

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