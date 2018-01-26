تعرف على سر عدم الإعلان عن 3 مرشحين محتملين للرئاسة تقدموا للكشف الطبي

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صرح رئيس المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة الدكتور عماد كاظم أن هناك 6 شخصيات تقدموا بطلب للخضوع للكشف الطبي الخاص بانتخابات رئاسة الجمهورية منذ فتح أبواب التقديم يوم السبت الماضي.

وأوضح كاظم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد خضع للكشف الطبي، وقدم المحامي خالد على طلب الخضوع للكشف قبل إعلان انسحابه بينما تقدم صباح اليوم الجمعة رئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوي و3 أشخاص آخرين.

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وأوضحت مصادر بالمجالس الطبية أن 3 أشخاص من ضمنهم محامي اثنان من القاهرة والثالث من الإسكندرية مضيفا أن سبب عدم الإعلان عن أسمائهم يرجع إلى رغبة البعض في تسليط الأضواء عليهم والشهرة عند التقدم للكشف الطبي فقط دون إجراء بقية إجراءات الترشح.

وقالت المصادر أن شخصا واحد من الثلاث أشخاص قد خضع للفحوصات الطبية اللازمة وقام بتسليمها إلى المجالس الطبية، وسوف يحدد له موعد للخضوع للكشف الطبي أمام اللجان الأربعة وهى لجنة أعصاب وجراحة مخ وأعصاب ولجنة جراحة ولجنة باطنة وقلب ولجنة رمد ولجنة نفسية.

والجدير بالإشارة أن المجالس الطبية المتخصصة سوف تغلق أبواب التقديم لطلبات إجراء الكشف الطبي في تمام الساعة 5 مساء اليوم الجمعة.