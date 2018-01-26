نصر الدين: دفع حزب الوفد بمرشح في الانتخابات يثري العملية الانتخابية

Advertisements

أشاد عضو البرلمان الدكتور إسماعيل نصر الدين بقرار حزب الوفد في الانتخابات الرئاسية بالدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية، وقال نصر الدين في تصريحات صحفية “إن موقفي واضح من خلال تأييدي التام للرئيس عبد الفتاح السيسي لكن هذا لا يمنع وجود أكثر من مرشح لإثراء العملية الانتخابية”.

وأضاف أن حزب الوفد هو أحد أقدم الأحزاب السياسية في مصر، وهو قادر على إدارة معركة انتخابية حقيقية باستخدام قواعده الانتخابية في جميع المحافظات، أشار نصر الدين إلى أن العملية الانتخابية لن تكون سهلة كما يتصور البعض، ودخول حزب الوفد سيحول الانتخابات إلى معركة حقيقية، حيث قال”الرئيس عبد الفتاح السيسي يتمتع بشعبية كبيرة، وحزب الوفد له أيضا تاريخ سياسي شعبي قوي”.

Advertisements

وقال نصر الدين ان ترشح البدوي في اللحظة الاخيرة هو قرار صحيح لأن بلد في حجم مصر يجب أن يكون له انتخابات بين أكثر من مرشح واحد، وأشار إلى أن سبب عزوف عدد من الشخصيات عن الترشح كان بسبب علمهم بمدى شعبية السيسي بين المصريين.

أقرأ ايضا مصادر: البدوي يسعى للحصول على توصية من النواب إلى جانب تمثيل المواطنين