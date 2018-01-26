وزارة التموين تطبق عقوبة المخالفين لقرار كتابة الأسعار على السلع أول فبراير

Advertisements

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنها سوف تطبق قرار وزير التموين الدكتور “علي المصيلحي” بإلزام التجار بكتابة الأسعار على المنتجات وذلك بداية من شهر فبراير القادم.

كما أكد المتحدث الرسمى لوزارة التموين “محمد سويد”، أن الوزارة قد بدأت بالفعل فى تطبيق هذه العملية للقضاء على جشع وطمع بعض التجار، والقيام ببعض منهم بالتلاعب في أسعار السلع.

Advertisements

كما أضاف “سويد” على أن وزير التموين أمر بعدم تنفيذ العقوبة المخالفين لقرار كتابة الأسعار في الشهر الحالى، وأمر بتطبيق العقوبة من أول شهر فبراير، ليمنح فرصة للتجار أن يطبقوا القرار و يلتزموا بكتابة الأسعار على السلع.

ومن جهة أخرى استمرت وزارة التموين فى عمل حملات تموينية، للكشف عن أي مخالفة وتوعية التجار والمنتجين بضرورة الالتزام بقرار الوزارة، وأكد المتحدث أن كثرة الحملات التموينية على الأسواق جاءت بنتيجة جيدة، حيث التزم بعض التجار والمنتجين.

وأكمل “سويد” حديثه قائلاً: أن وزير التموين قام بتكليف جميع الجهات المعنية، وأيضاً حاملى الضبطية القضائية، في ضبط أي مخالفة كما طالب بتكثيف الجهات المختصة من وزارة التموين لتوعية التجار بضرورة الالتزام بالقرار، وتوجيه كافة الإنذارات إلى المخالفين قبل اتخاذ أي قرارات قانونية حيالهم.

كما أكد المتحدث الرسمي أن قرار الإعلان عن الأسعار، والإمساء بالفواتير الضريبية من أهم آليات النهوض الاقتصادي المنظم في وزارة التجارة الداخلية، والذي يبلغ حوالي 17% من الناتج القومي.

اقرأ أيضاً: مصادر: البدوي يسعى للحصول على توصية من النواب إلى جانب تمثيل المواطنين.