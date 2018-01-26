غلق باب التقدم لإجراء الكشف الطبي لانتخابات الرئاسة

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أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات منذ قليل، إغلاق أبواب المجالس الطبية المتخصصة بطلب الكشف الطبي للراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية المقرر عقدها في شهر مارس القادم.

وأكد “عماد كاظم” الذي يشغل منصب رئيس المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان، أن 8 أشخاص هم الذين تقدموا لطلب الكشف الطبي للانتخابات الرئاسة ، وقد تم فتح باب التقديم في السبت الماضي.

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كما أكد “كاظم” أن اليوم تم الكشف على 3 مرشحين، من بينهم “السيد البدوي” ولم يذكر الشخصين الآخرين.

وتضمن الكشف الطبي لجان عديدة منها: لجنة نفسية وعصبية، وجراحة، ولجنة مخ وأعصاب، ولجنة باطن وقلب، ولجنة رمد ، ومن المفترض أن يتم الإنتهاء من إجراءات الكشف الطبي المفترض تقديمه من ضمن أوراق ترشح الانتخابات يوم الأحد القادم.

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