نقيب الصيادين: غرق مركب صيد بالمياه الدولية على متنها 15 مصري

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صرح نقيب الصيادين “أحمد نصار”، عن غرق مركب صيد في المياه الدولية قبيل السواحل الليبية، وأكد أن المركب غرقت بسبب سوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد.

كما أكد في تصريحٍ له لموقع 365، أن مركب الصيد كان على متنها حوالى 15 صياد وقد تم إنقاذ 5 منهم، وإخراج 4 جثث وحتى الآن لم يتم العثور على 6 أشخاص آخرين.

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كما أشار “نصار” أن شخص من الذين نجوا ، اتصل به هاتفياً من السواحل الليبية وأكد له أن قوات حرس الحدود الليبية هي التي قامت بإنقاذه هو و 4 أشخاص آخرون، وقامت قوات حرس الحدود الليبية ب انتشال 4 جثث من الذين كانوا على متن المركب، وتقوم القوات حتى الآن بالبحث عن ال 6 أشخاص الآخرين.

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