“الصحفيين” تعلن لكل أعضائها دخول معرض الكتاب الدولي بموجب كارنيه النقابة

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تابع موقع مصر 365 إعلان المسؤول عن اللجنة الثقافية وعضو مجلس “نقابة الصحفيين” محمود كامل، أنه قد تم التوصل إلى اتفاق مع الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة للكتاب من أجل السماح للصحفيين بالتواجد داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب من خلال الباب رقم ستة، وذلك من خلال كارنيه نقابة الصحفيين.

وأعلن محمود كامل أن هذه الاتفاق يهدف إلى تسهيل مهمة جموع الصحفيين خلال أداء عملهم لتغطية فعاليات معرض القاهرة الدولي طول أيام انعقاد المعرض ابتداءً من السابع والعشرين من شهر يناير الجاري إلى يوم العاشر من شهر فبراير القادم، وأوضح أنه يسعى من أجل الحصول على تصاريح تعد دائمة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب من أجل تسهيل دخول جموع الصحفيين وكذلك أسرهم إلى المعرض.

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افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة مساء اليوم الموافق يوم الجمعة فعاليات الدورة رقم تسعة وأربعين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، على أن تبدأ فعاليات المعرض الفعلية غداً الموافق يوم السبت السابع والعشرين من شهر يناير الجاري وتستمر حتى العاشر من شهر فبراير القادم بمشاركة سبعة وعشرين دولة أجنبية وعربية.

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