بالفيديو “الأرصاد الجوية” تعلن نهاية الموجة الباردة وتوجه تحذير للمصريين

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس هيئة الأرصاد الجوية الدكتور “أحمد عبدالعال” حيث صرح أن “الموجة الباردة” التي تضرب جمهورية مصر العربية سوف تنتهي خلال الساعات القادمة، وسوف تنحصر الموجة الباردة السواحل الشمالية الشرقية والمقصود بها دمياط وبورسعيد ورفح المصرية.

وأشار الدكتور أحمد عبدالعال مع نهاية هذا اليوم الموافق يوم الجمعة سوف تنتهي الموجة الباردة على محافظات الوجه البحري والقاهرة بالإضافة على مناطق شمال الصعيد وكذلك مناطق وسط محافظة سيناء، لكن مع استمرار انخفاض درجات الحرارة الصغرى، وغداً أيضا، إلا أنه يوم الأحد القادم سوف يكون هناك استقرار في حالة الطقس الجوية.

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وأوضح الدكتور أحمد عبدالعال أنه ابتداءً من يوم الأحد القادم سوف تتحسن حال الجو إلى جانب استقرار ملحوظ في درجات الحرارة، وحذر من الشبورة المائية الكثيفة صباح يوم الأحد على الرغم من تحسن درجات الحرارة.

وجاء تصريحات الدكتور “أحمد عبدالعال” خلال مداخلة تليفونية في برنامج “صوت الناس” والذي يتم إذاعته على قناة المحور الفضائية، وأضاف أننا مازلنا خلال فصل الشتاء وهذه تعد سمات فصل الشتاء ليكون هناك انخفاض في درجات الحرارة إلى جانب الأمطار وبالتالي نحن في انتظار حدوث حالات من انخفاض الحرارة والأمطار ونشاط الرياح طوال فصل الشتاء.

وأعلن الدكتور أحمد عبدالعال أن أهم نصيحة يمكن أن يتوجهها إلى ربات البيوت عدم التخفيف الملابس وخصوصاً أن يوم الأحد والاثنين والثلاثاء هناك اعتدال في درجات الحرارة، وأشار أن ابتداء من يوم الأحد وقت الظهيرة سوف يكون الجو دافئ وهذا الوقت من الممكن أن تشعر بالدفء مما يدفع إلى تخفيف الملابس، وأضاف أن سرعان ما تنخفض درجات الحرارة في نهاية الأسبوع في النهار وتبدأ في ساعات النهار.

وشدد الدكتور أحمد عبدالعال بعد تخفيف الملابس خلال الأيام القادمة سواء للكبار أو الصغار، وأضاف أن هناك تنسيق تام بين “هيئة الأرصاد الجوية” وبين الإدارة العامة للمرور بل هناك تنسيق بين الهيئة وبين جميع المحافظات والجهات المعنية بحيث يصل التنبؤ الجوي في أقل وقت في مدة اثنين وسبعين ساعة قبل حدوث الظاهرة.

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