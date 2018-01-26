“السياحة” تعلن إجراءات صارمة ضد الفنادق العائمة المخالفة لشروط السلامة الصحية

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها وكيل وزارة السياحة ورئيس قطاع الفنادق “عبدالفتاح العاصي” حيث صرح قائلاً “بعد ظهور بعض حالات إعياء لنزلاء على متن أحد الفنادق العائمة بمحافظة الأقصر، أرسلت الوزارة تنبيه يعد شديد اللهجة إلى جميع الفنادق العائمة يفيد أنه لا تهاون مع أي فندق عائم لا تتوافر فيه اشتراطات السلامة الصحية اللازمة” .

وأعلن “عبدالفتاح العاصي” قائلاُ “إن الدكتور رانيا المشاط وزيرة السياحة بالتعاون مع وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي قاموا بالدفع بالعديد من اللجان التفتيشية المكونة من الوزارتين المكونين من أطباء من وحدة الجودة الصحية بوزارة السياحة، ومن إدارة الطب الوقائي التابعة إلى وزارة الصحة والسكان من أجل مراجعة جميع اشتراطات السلامة الصحية لجميع الفنادق العائمة”.

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وأضاف “عبدالفتاح العاصي” قائلاً “تقوم اللجان في الوقت الحالي بالتفتيش على جميع الفنادق العائمة، وفحصها من أجل التأكد من استيفاء جميع اشتراطات السلامة الصحية اللازمة، وخصوصاً أثناء وجود رحلات كثيرة للمصريين بمناسبة إجازة نصف العام، إن لجان التفتيش بدأت عملها منذ الأسبوع السابق”.

وأعلن عبدالفتاح العاصي أن وزير السياحة قد قامت بإعطاء تعليمات من أجل اتخاذ إجراءات تعد حازمة وصارمة ضد أي فندق عائم لا تتوافر فيه جميع شروط السلامة الصحية، أو تظهر على متنها أي حالات إعياء، وذلك عن طريق إغلاق الفندق العائم أو إيقاف مديره، وأضافت وزير السياحة أن من مسؤولية الفندق العائم نقل جميع النزلات الموجودين على متنه إلى أي فندق عائم أخر تتوافر فيه جميع شروط السلامة الصحية.

وأكدت وزير السياحة أن حالات التسمم التي قد ظهرت على متن أحد الفنادق العائمة في محافظة الأقصر قد تماثلت للشفاء وخرجت من مستشفى أرمنت التعليمي، وأعلنت وزارة السياحة أنها قد أوقفت الفندق العائم الذي ظهرت فيه حالات الإعياء عقب تناولهم وجبة العشاء وبلغ عددهم خمسة وعشرين نزيل، وتم نقل جميع نزلاء الفندق العائم من أجل استكمال رحلتهم دون أن يتحملوا أي نفقات إضافية.

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