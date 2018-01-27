حالة الطقس اليوم السبت 27/1/2018 في مصر وتوقعات درجات الحرارة

Advertisements

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية خلال تقارير اليوم عن توقعات حالة الطقس بالنسبة لليوم السبت الموافق 27/1/2018، حيث ذكرت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس اليوم ستشهد تحسن طفيف بالنسبة لدرجات الحرارة وسقوط الأمطار، وكذلك تحسن طفيف بالنسبة لحالة الاضطراب التي شهدها البحرين الأحمر والمتوسط خلال اليومين الماضيين، حيث وصل ارتفاع الأمواج في اليومين الماضيين إلى ما يقرب من 5 أمتار، مع نشاط ملحوظ في الرياح السطحية وسقوط في الأمطار الغزيرة.

حالة الطقس اليوم :

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم على مدن ومحافظات مصر سيشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، استكمالا لموجة البرد التي بدأت منذ يومين في البلاد، بحيث يكون الطقس بارد خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل، خاصة في المناطق الجنوبية والصعيد.

Advertisements

بينما تصاحب تلك الانخفاضات الملحوظة في درجات الحرارة، انتشار السحب المتوسطة والمنخفضة، خصوصا على المناطق الشمالية، والتي ستكون مصحوبة بسقوط الأمطار، هذا فقط على المناطق الشمالية دون غيرها من المناطق الأخرى في البلاد.

بينما يعتدل نشاط الرياح الشمالية الغربية بالمقارنة باليومين الماضيين، وكذلك تشهد حالة البحرين اعتدال ملحوظ في عملية الملاحة، بحيث تهب الرياح الشمالية الغربية المعتدلة على سطح البحرين، وكذلك يقل ارتفاع الموج إلى 2.5 متر، بعد أن تجاوز ال5 أمتار خلال اليومين الماضيين.

درجات الحرارة اليوم :