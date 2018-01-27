“ميناء الإسكندرية” تعلن استمرار إغلاق مينائي الدخيلة وبوغازي بسبب الأحوال الجوية

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تابع موقع مصر 365 إعلان “هيئة ميناء الإسكندرية” استمرار إغلاق ميناء الدخيلة وميناء بوغازي بمحافظة الإسكندرية أمام “حركة الملاحة البحرية” لليوم الثالث بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج البحرية.

وقد أعلنت مصادر مسؤولة في “هيئة ميناء الإسكندرية” أن قرار إغلاق ميناء بوغازي بمحافظة الإسكندرية في إطار حرص الهيئة على عدم اصطدام السفن والبواخر مع بعضها البعض أو اصطدامهم بأرصفة الميناء.

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وأكدت المصادر المسؤولة في هيئة ميناء الإسكندرية أن انتظام عمليات التفريغ والشحن وكذلك انتظام حركة خروج ودخول قطارات البضائع والشاحنات على الرغم من إغلاق ميناء بوغازي وميناء الدخيلة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقد وجه اللواء بحري “مدحت عطية” رئيس هيئة ميناء الإسكندرية إلى “مركز عمليات الميناء” وإدارة الخدمات البحرية والحركة إلى رفع درجة الاستعدادات القصوى وتوخي الحذر والعمل على تلقى إشعارات الاستغاثة وكذلك شدد على ضرورة التعامل الفوري على مدار الساعة من أجل الحفاظ على سلامة الأرواح وسلامة الممتلكات من البواخر والسفن في منطقة المخطافين الخارجي والداخلي التابعة لميناء الإسكندرية.

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