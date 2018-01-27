“مدبولي” يصدر قرار بتخصيص أراضي لإقامة محطة صرف ومستشفى بشمال سيناء

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تابع موقع مصر 365 إصدار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء المصري ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور “مصطفى مدبولي” قرار وزاري ينص على تخصيص قطعة أرض من “أملاك الدولة المصرية” بمساحة تبلغ ثلاثين ألف متر مربع في شمال سيناء وبالتحديد في “مدينة العريش” لصالح “مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة شمال سيناء” من أجل إنشاء مستشفى للأورام.

وأصدر الدكتور “مصطفى مدبولي” قرار تم نشره اليوم الموافق يوم السبت السابع والعشرين من شهر يناير الجاري لعام 2018 بالجريدة الرسمية من أجل تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة المصرية بمساحة تصل إلى أربعمائة وعشرين متر مربع بمحافظة العريش من أجل “الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي” من أجل إقامة “محطة الصرف الصحي الفرعية” بمنطقة السمران.

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وقد أعلن الدكتور “مصطفى مدبولي” أنه قد تم تخصيص قطعة أرض أخرى من أملاك الدولة المصرية بمساحة تصل إلى خمسة آلاف متر مربع في مدينة أبو زنيمة في محافظة جنوب سيناء لصالح “منطقة جنوب سيناء الأزهرية” لمدة 5 سنوات بالمجان في قابلة للتجديد على أن يتم إقامة “معهد أزهري ثانوي وإعدادي بنين” وإقامة استراحة عليها.

كما تضمن الجريدة الرسمية أيضا على قرار صادر من الدكتور مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء المصري من أجل تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة المصرية بمساحة تصل إلى أربعة آلاف وثلاثمائة واثنين وثلاثين متر مربع بمدينة “طور سيناء” التابعة إلى محافظة جنوب سيناء بالمجان ولمدة تصل إلى 5 سنوات قابلة للتجديد تكون لصالح “مديرية أوقاف جنوب سيناء” من أجل إقامة “مسجد السلام القديم” عليها.

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