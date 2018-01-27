“مساعد وزير الداخلية” يفتتح غرفة العمليات وكاميرات المراقبة بشرطة مترو الأنفاق

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تابع موقع مصر 365 افتتاح مساعد وزير الداخلية مدير “الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات” اللواء “قاسم حسين” مبنى “غرفة العمليات وكاميرات المراقبة” في إدارة شرطة مترو الأنفاق حيث أن هذا المبنى قد تم تجهيزه وإعداده بأحدث الكاميرات والأجهزة الأمنية وكذلك تم تجهيزة بأحدث أجهزة الحاسب الآلي.

وتم إعداد جميع الأفراد التابعين لشرطة مترو الأنفاق على “فرق تأهيلية” مما يؤدي إلى تأهل أفراد شرطة مترو الأنفاق على سرعة تلقي الإخطارات والعمل على متابعة جميع الخدمات الأمنية عن طريق متابعة كاميرات المراقبة في جميع محطات “مترو الأنفاق”.

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أعلن اللواء “قاسم حسين” على تأكيده على تجهيز جميع المنشآت ووسائل العمل على تزويد شرطة مترو الأنفاق بأحدث الأجهزة بصفة دائمة حتى يتسنى للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من خلال متابعة “كاميرات المراقبة الأمنية” بجميع محطات مترو الأنفاق، وأكد مساعد وزير الداخلية على تحديث جميع المنشآت وتزويد المباني بأحدث الأجهزة بصفة دائمة حتى يتسنى للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات للقيام بواجباتها الأمنية.

وقد كرم مساعد وزير الداخلية عدد كبير من ضباط الشرطة المصرية بسبب جهودهم المتميزة في المجال الأمني والظهور بمظهر لائق لرجال الشرطة المصرية والتزامهم بتنفيذ الخطط الأمنية وكذلك العمل على تنفيذ الأوامر الخدمية الصادرة لهم.

وقد حث اللواء “قاسم حسين” على ضرورة العمل على استمرار بذل المزيد من الإخلاص والجهد من أجل العمل على الحفاظ على أرواح جميع المواطنين في جمهورية مصر العربية من أجل العمل على تأمين جميع المركبات والمنشآت التي تتولى “الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات” من أجل تأمين والعمل على تحسين الصورة الذهنية لجميع رجال الشرطة المصرية لدى المواطنين في الدول المصرية.

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