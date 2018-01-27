مصادر تكشف اتجاه العليا لحزب الوفد إلى رفض قرار ترشح السيد البدوي

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كشفت مصادر عن اتجاه اللجنة العليا لحزب الوفد نحو رفض قرار ترشيح السيد البدوي في انتخابات الرئاسة المقبلة، وأن نسبة التصويت بالرفض وصلت إلى ثلثي أعضاء الهيئة مقابل الثلث الموافق للقرار.

وصرح مساعد رئيس حزب الوفد ياسر الهضيبي أن أعضاء الهيئة العليا للحزب قد بدأوا التصويت في الاجماع حيث صوت 10 من 50 عضو حاضرين من أصل 60 عضو برفض ترشيح البدوي لانتخابات الرئاسة، ومن ضمنهم طارق التهامي وعبد العليم داود وأيمن عبد العال ومحمد حلمي سويلم.

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ويذكر أن اللائحة الداخلية للحزب تنص على الحصول على موافقة ما يتخطى نصف أعضاء الهيئة لاتخاذ القرار حول ترشيح أحد أعضاء الحزب في انتخابات رئاسة الجمهورية.

وفي نفس السياق أوضح مساعد رئيس حزب الوفد المهندس ياسر قورة أن التغيرات التي حصلت خلال اليومان الماضيان، وعدم ترشح أي شخص في الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس السيسي، وهجوم ماكلين على مصر هي الدافع الأساسي في تحرك الحزب لاتخاذ خطوة والدفع بمرشح للرئاسة.

وأضاف قورة أن الحزب يخاف على الدولة المصرية، فكان من الضروري أن يقوم بدوره الوطني مؤكدا على أن الحزب لن يقوم بدور ثانوي في الانتخابات ولن يقوم بتمثيل هزيل فيها.

في حين أوضح عضو الهيئة العليا للحزب الدكتور عصام صباحي أنه في الأغلب سوف يكون تصويت الحزب بالرفض نظرا إلى عدم قبول الحزب أن تملي عليه قرارات بترشيح شخص في الانتخابات الرئاسية المقبلة مؤكدا رفض الهيئة فرض شيء عليها مشبها دور الحزب في الانتخابات بالكومبارس.

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