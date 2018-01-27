الصحة: تطبيق التأمين الصحي الشامل في بورسعيد يوليو القادم

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استعرض وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد ووزير المالية الدكتور عمرو الجارحي على المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء آخر التطورات بشأن تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل.

وصرح وزير الصحة بعد لقائه مع رئيس الوزراء بمقر الهيئة العامة للاستثمار أن القانون الموقع من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في 12 يناير الجاري رقم 2 لسنة 2018 يلتزم بإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به وإنشاء الهيئات الثلاثة والتي تشمل هيئة الرعاية الصحية وهيئة الرقابة والجودة وهيئة التمويل.

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وأوضح الدكتور أحمد عماد أنه خلال 6 شهور القادمة سوف يستكمل فريق عمل قاعدة البيانات وميكنة المنظومة الصحة مهددا الطريق لبدء عمل هذه المنظومة بداية من محافظة بورسعيد خلال شهر يوليو المقبل ثم تطبيقها على باقي محافظات الجمهورية طبقا للخريطة الزمنية.

وفي نفس السياق صرح الدكتور عمر الجارحي وزير المالية أن أهم خطوة لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل تتمثل في التنفيذ على أرض الواقع، وأن تكون بداية صحيحة بهدف ضمان نجاح هذه المنظومة وأن تنشأ الجهات الثلاثة لافتا إلى سعى الحكومة التركيز على تقديم الخدمة على أعلى مستوى وبأفضل وجه بالإضافة إلى شرح هذه الخدمة للشعب لمعرفة القانون بصورة جيدة.

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