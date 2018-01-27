بالفيديو “الهيئة العليا لحزب الوفد” تقرر عدم خوض الانتخابات الرئاسية القادمة

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها عضو الهيئة العليا لحزب الوفد الدكتور “ياسر الهضيبي” خلال مداخلة تليفونية له عبر برنامج “صالة التحرير” والذي يتم إذاعته عبر قناة صدى البلد الفضائية، وقد أعلن عن قيام حزب الوفد عن عدم الموافقة على تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2018 من قبل الهيئة العليا لحزب الوفد.

وأضاف ياسر الهضيبي أنه قد تم اتخاذ قرار مسبق من أجل دعم رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، وشدد على استمرار حزب الوفد في تقديم دعمها للرئيس عبدالفتاح السيسي واحتراماً لقرار حزب الوفد السابق.

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وأعلن الدكتور ياسر الهضيبي أن من أهم أسباب التي أدت إلى عدم قيام حزب الوفد تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية أنه منذ حوالي أسبوع سبق أن تم التصويب في الهيئة العليا أربعين مع تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأربعة فقط ضد تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتالي لا يستطيع الحزب أن يعد قرار سياسي خلال أسبوع.

وأضاف الدكتور ياسر الهضيبي أن الحزب وجد صعوبة كبير في الهيئة العليا تضمنت في عدم تقديم مرشح للرئاسة ومن أهم الأسباب التي أدت إلى هذا القرار قصر المدة إلى جانب العديد من الأسباب الأخرى وهي اتخاذ قرار لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية ولن يستطيع حزب الوفد الرجوع في هذا القرار.

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