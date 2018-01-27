بلاغ لنيابة الإسكندرية ضد “أبوالفتوح” بشأن تصريحاته المثيرة حول الانتخابات القادمة

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تابع موقع مصر 365 تلقي المستشار “مصطفى هاني ذكي” محامي عام أول نيابات شرق محافظة الإسكندرية بلاغ ضد الدكتور “عبدالمنعم أبو الفتوح” بلاغ برقم ستمائة وثلاثة وخمسين لعام 2018، وقد تضمن البلاغ ضد الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح اتهامه بالتحريض ضد مؤسسات الدولة في جمهورية مصر العربية.

تقدم “طارق محمود” المحامي ببلاغ ضد الدكتور “عبدالمنعم أبو الفتوح” يتهمه فيه بالتحريض ضد مؤسسات الدولة المصرية، أوضح أن الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح يقوم بالتحريض ضد مؤسسات الدولة من خلال موقعه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووصف الانتخابات الرئاسية المصرية القادمة بأنها “مهزلة”.

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كما أعلن المحامي “طارق محمود” أن الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح قام بتحريض جموع المواطنين في الدولة المصرية على مقاطعة الانتخابات الرئاسية وكذلك مقاطعة التصويب والمشاركة في الانتخابات، وأضاف أن الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح معروف للجميع أنه لديه ميول للانتماء إلى “جماعة الإخوان المسلمين”.

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